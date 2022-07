Passagiers die meer dan 4 uur vastzaten op Thalystrein krijgen schadevergoeding

Volgens Thalys was de hitte gisteren de boosdoener. Er zou een probleem opgetreden zijn in de trein, maar daarover wordt verder nog niet gecommuniceerd omdat het technisch onderzoek nog niet is afgerond. CEO Jacques Damas geeft wel al mee dat de treinen en de infrastructuur van het netwerk niet aangepast zijn aan extreem hoge temperaturen, zoals we die de afgelopen dagen hebben gekend.

Thalys zegt verder ook dat het gisteren eerst geprobeerd heeft om de airco weer aan de praat te krijgen, maar dat dit een tijdje geduurd heeft. Toen daarna duidelijk werd dat er geen beweging meer te krijgen was in de trein, werd beslist om de passagiers te evacueren. Dat was niet eenvoudig, want de trein lag niet aan een perron in Saint-Denis. Zowel links als rechts lagen andere sporen.

Grote snelheid

“We moeten zeer voorzichtig zijn wat de veiligheid van de mensen betreft”, aldus CEO Jacques Damas van Thalys bij VTM Nieuws. “Veiligheid is onze hoogste prioriteit en de deuren dichthouden was absoluut noodzakelijk, want er kwamen treinen met grote snelheid voorbij op de andere sporen.”

Dat het maar liefst drie uur duurde om iedereen van de trein te krijgen, wijdt Damas aan het tijdstip van de panne. De trein viel even voor 19 uur stil. “Het was zeer druk rond 19 à 20 uur", zegt hij. “Dan zijn er heel veel mensen die een trein moeten nemen. We konden niet alle treinen stilleggen tijdens het spitsuur.”

Maar er is gelukkig ook een beetje goed nieuws voor de gedupeerde reizigers. Want Thalys gaat hen een schadevergoeding betalen. Die zal 250 procent van de eigen inbreng bedragen. Wie bijvoorbeeld een ticket van 100 euro kocht, krijgt zo 250 euro terug.

Kosten

Ook de gemaakte kosten kan je verhalen op de maatschappij, bijvoorbeeld als je een hotel moest boeken of een taxi moest betalen. Iedereen zou een mail of bericht krijgen waarin staat wat je precies moet doen.