Pascal Smet kant zich tegen omvorming A12 in Brussel tot groene promenade: “Naar één rijstrook gaan is Vlamingen koeioneren”

Brussels mobiliteitsminister Van den Brandt kondigde dinsdag aan dat ze de A12 tussen de Heizel en de Van Praetbrug wil omvormen tot een stadsboulevard. Maar volgens staatssecretaris Smet is het project niet doorgesproken met de regering. De omvorming is niet prioritair omdat er geen ‘Park and Ride’-zone in de plannen is voorzien en omdat het einde van de A12 eigenlijk al een groen gebied is, zegt hij aan Belga. “In deze financieel moeilijke tijden zijn er andere investeringen in Brussel die meer prioriteit hebben, zoals de assen Belliard en Wetstraat of de Jamarlaan. Dit is een ‘nice to have’, geen ‘need to have’”, vindt Smet.