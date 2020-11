Partnergeweld, wanhoopsdaden, eenzame ouderen: miserie door corona overspoelt Aalsters ziekenhuis

Hoe is het gesteld op de spoeddienst van een kliniek in een provinciestad als Aalst? We vroegen het aan Ignace Demeyer (62), spoedarts in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis daar. “Het partnergeweld neemt hand over hand toe en dat is zeker toe te schrijven aan de coronacrisis. Dat en de schrijnende vereenzaming van ouderen die woonzorgcentra naar ons sturen, vallen ons zwaar.” En gesloten cafédeuren, wat brengen die teweeg in de carnavalsstad? “We zien meer depressies, meer suïcidepogingen. Bij alle leeftijdscategorieën, maar toch vooral ouderen.”