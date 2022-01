Partijvoorzitters De Wever en Lachaert voor het eerst samen in studio na vorming federale regering: “Ideologisch zijn we mekaars beste vrienden”

De vorming van de federale regering heeft diepe wonden geslagen bij de N-VA, die de Open Vld daarin woordbreuk verwijt. Het zit sindsdien stevig scheef tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn collega van de Open Vld, Egbert Lachaert. Voor het eerst zaten ze vanochtend nog eens samen in een tv-studio, die van De Zevende Dag. Tot een grote verzoening kwam het niet, al waren beide voorzitters het over sommige punten roerend met elkaar eens. “Ideologisch zijn me mekaars beste vrienden, maar ik heb een fundamenteel probleem met Vivaldi omdat die federale regering geen Vlaamse meerderheid heeft”, zei De Wever.

Dit zei De Wever gisteren nog over de Vivaldi-partijen:

Een btw-verlaging als financiële steun voor de bevolking omdat de energieprijzen de pan blijven uitswingen, dat vinden beide partijvoorzitters “boerenbedrog”. Reden: het verlies voor de staatskas zal door dezelfde mensen nadien moeten worden gecompenseerd. “Gezien die btw-verlaging in de index zit, betaal je dat gewoon terug, want je krijgt die cheque, maar je loon stijgt niet meer”, legde De Wever uit. Volgens de N-VA-voorzitter betalen de mensen later zelfs méér terug dan ze gekregen hebben. “Dat is inderdaad boerenbedrog”, zei hij.

Net zoals Lachaert wil hij dat er werk wordt gemaakt van steun voor mensen die niet werkloos thuiszitten, maar die voor een laag loon aan de slag zijn. “De mensen die voor niks van sociale tarieven in aanmerking komen”, dixit De Wever. “Iemand die aan de kassa van de Aldi gaat werken, die heeft recht op niks en die moet bijdragen om de categorie eronder die thuiszit te steunen. Op de duur is de vraag: ‘Waarom zit je nog aan die kassa? Waarom ga je niet gewoon mee thuiszitten?’ De belangen van DIE mensen moeten nu worden verdedigd.”

De Vlaamse regering, waarin N-VA en Open Vld samen regeren, doet dat al, zei De Wever. Hij verwijt de federale regering dat haar belastingtarieven op energie vijf maal hoger liggen dan die van de Vlaamse regering. Hij wil dat de federale regering die extra inkomsten teruggeeft aan de bevolking om de druk op de energiefactuur te verlagen. De Wever acht een ondersteuning van de werkende mensen onmogelijk in een federale regering met Groen en met de PS.

Ook over het stilaan opbergen van het Covid Safe Ticket bleken De Wever en Lachaert het eens met elkaar. “Dat loopt op zijn laatste benen”, zei Egbert Lachaert. “Het werd vorig jaar geïntroduceerd, toen we wisten dat 70 procent gevaccineerden niet zou voldoen en we een hoger percentage van de bevolking nodig hadden. Het was ook de bedoeling om mensen te stimuleren om zich te laten vaccineren. Maar omikron is een gamechanger. De overheid heeft geen argument meer en dus moeten we de vrijheid teruggeven aan de mensen.” Volgens De Wever kan de ommekeer er zelfs al binnen een paar weken komen, eerder dan een paar maanden.

Neemt niet weg dat Bart De Wever nog altijd een fundamenteel probleem heeft met de federale Vivaldi-regering, namelijk dat die geen meerderheid in Vlaanderen heeft. “Het is geen kinderspel van mensen en onderlinge verhoudingen, het gaat over fundamentele dingen. Ik kan dat moeilijk aanvaarden dat we de helft van de 22 jaar in deze eeuw de helft zonder meerderheid in Vlaanderen zijn bestuurd”, zei hij.

Lachaert pleitte ook nog voor een fiscale hervorming in de schoot van de federale regering met als inzet “dat niemand meer dan de helft van zijn inkomen zou mogen afstaan aan de staat”. “Nu betaalt 97 procent van de mensen die gaan werken al op een deeltje meer dan de helft belastingen. Dat zijn dus niet alleen de rijken”, klonk het. “Als liberalen willen we al die mensen die werken, die vooruit willen, meer steunen.”

