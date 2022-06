Partijen botsen stevig over islamscholen in Vlaanderen

Aanleiding voor de pittige discussie in de commissie is het dossier van Plura C, een islamitisch geïnspireerde school die in september wil starten in Genk. Plura C, de nieuwe naam van het vroegere Selam-college, kreeg in het verleden al geen erkenning, omdat de school banden heeft met de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs. Volgens rapporten is er ook sprake van onvoldoende respect voor de internationale en grondwettelijke kinderrechten en zou de school kunnen uitgroeien tot een “extremistische vector” in het Limburgse onderwijslandschap.