Partijen beraden zich over hervormingen na pensioenschandaal: “Bijt nu door, of in 2024 wacht de afrekening”

interview INTIEM. William Boeva: “M’n OCD maakt dat ik vaak te laat kom. Ik ben eens 40 minuten teruggere­den omdat ik niet de afslag had genomen die ik in gedachten had”

Heel Vlaanderen kent hem als de stand-up-comedian die al eens durft lachen met zijn dwerggroei, maar als William Boeva (33) heel eerlijk is: het suckt. In een gesprek van bijna drie uur vertelt hij over wat niemand ooit ziet. De harde opmerkingen in z'n jeugd. De liefjes die afhaakten omdat hij te klein was. De onmogelijkheid om op toilet z'n plan te trekken. En de paniekaanvallen. “Tegen mijn ouders zeiden ze: zet hem in het buitengewoon onderwijs. Of laat hem schoenen poetsen. Dan zit hij op z’n bankje en zie je z’n lengte niet meer.”