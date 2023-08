Partijbestuur Open VLD akkoord met voorzittersverkiezingen eind september

“Duivels­kind” vrij uit psychia­trie en valt meteen eigen ouders aan: “Ze heeft haar papa tot bloedens toe gebeten. Vier agenten kwamen tussen”

“Alstublieft, dokter. Stemmen vertellen dat ik vreselijke dingen moet doen.” Lily (15) is een gevaar voor haar omgeving. Ze voelt zich bezeten, zo vertelt mama Nadia (37). Al jaren is er voor het meisje in de kinderpsychiatrie alleen plaats op een wachtlijst. Na een korte crisisopname op de afdeling psychiatrie in UZ Leuven, liep het gisteren fout. “Nu ze bijna 16 jaar wordt, schrikken we hoe sterk ze plots is.”