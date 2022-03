Partij cdH wordt Les Engagés

Brussels parlements­lid zet als eerste politicus in Europa zijn salaris om in bitcoin: “Ik wil niet dat ons land de trein compleet mist”

Brussels parlementslid Christophe De Beukelaer (CDH) gaat zijn volledig loon voor 2022 omzetten in bitcoin. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Twitter. De Beukelaer is daarmee de eerste politicus in Europa die dat doet. “Ik wil niet dat ons land over 10 jaar wakker wordt en de trein compleet heeft gemist”, vertelt hij. Een gewaagde zet, maar er komt ook kritiek.

7 februari