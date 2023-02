Parlement wil nóg eens advies van experten over partijfinanciering, maar niemand kan uitleggen waarom

UW GELD Jaarlijks 6.000 aanrijdin­gen met onverzeker­de wagens: waar en hoe verhaal je als slachtof­fer je schade?

“Er zijn nog altijd hardleerse bestuurders die het risico van rijden zonder verzekering zwaar onderschatten. Het is met zekerheid een foute besparing.” Vorig jaar openden autoverzekeraars bijna 6.000 schadedossiers voor ongevallen waarbij een onverzekerd voertuig betrokken was. Dat zijn er bijna 15 procent meer dan in 2021. Betrokken in een ongeval met een bestuurder zonder verzekering, wat dan? En wat riskeer je eigenlijk als je onverzekerd de baan op gaat?

17:45