Parlement reikt oplossing aan voor dubbele aanrekening netkosten zonnepaneleneigenaars

“Draagvlak aan diggelen geslagen”: zestig procent minder zonnepane­len gelegd

27 mei De felle commotie over de terugdraaiende teller doet veel mensen afzien van de plaatsing van zonnepanelen. In vergelijking met 2019 daalde het aantal installaties met 60 procent. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard en Gazet van Antwerpen donderdag. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) erkent dat het vertrouwen van de consument een fikse deuk heeft gekregen na het arrest van het Grondwettelijk Hof. Zij belooft werk te maken van een rechtszeker investeringskader en benadrukt dat het interessant blijft om te investeren in zonnepanelen.