Parket wil Sihame El Kaouakibi vervolgen voor ‘amper’ 269.000 euro aan subsidiefraude

Maandag wordt de parlementaire onschendbaarheid van Sihame El Kaouakibi wellicht opgeheven in het Vlaams Parlement. De Commissie voor de Vervolgingen zal dat waarschijnlijk stemmen. Daarna ligt de weg naar de strafrechter voor El Kaouakibi zo goed als open. De Onderzoekscel van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws weet nu waarvoor het Antwerpse parket haar wil vervolgen. Het gaat om ‘amper’ 269.000 euro aan subsidiefraude. Dat komt omdat het parket zich enkel focust op de Antwerpse subsidies voor de vzw Let’s Go Urban. Daarvoor zou ze zich schuldig gemaakt hebben aan subsidiefraude en valsheid in geschrifte.

Dat betekent ook dat het parket niet voldoende bewijzen vindt voor de andere fraude die El Kaouakibi mogelijk zou gepleegd hebben. Zo was er ook 1,3 miljoen euro van de Vlaamse Overheid waarvan ze minstens 200.000 euro doorgesluisd zou hebben naar haar persoonlijke vzw’s. Ook de 200.000 euro aan federale subsidies zou volgens het parket legaal verlopen zijn. De claim van 1 miljoen euro die de curator van JJ House wilde terughalen van El Kaouakibi en haar partner, wordt ook niet in beschouwing genomen.

“We hebben eerder gesproken over een vermoeden van misbruik, want er was onduidelijkheid over welke bewijstukken nog konden worden aangeleverd”, reageert Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). “Ondertussen blijkt dat er door de vzw Let’s Go Urban maar verantwoordingsstukken voor 100.000 van de 320.000 betaalde subsidies konden voorgelegd worden. Met andere woorden, de VZW heeft dus volgens onze analyse misbruik gebruikt gemaakt van de subsidies, en deze 220.000 euro aan middelen gebruikt voor een andere doelstelling dan waarvoor de subsidie werd toegekend.”

“Wat betreft het lopende onderzoek, kunnen wij geen commentaar geven”, vervolgt Van Diependaele. “Wij wachten het verdere verloop van het onderzoek en eventuele rechtszaak af. We hebben in ieder geval ons met de Vlaamse Gemeenschap burgerlijke partij gesteld in dit dossier.”

