Parket wil Gents rusthuis vervolgen na moord op 99-jarige bewoonster

Anderlecht Moordonder­zoek naar overlijden 85-jarige vrouw in woonzorg­cen­trum zit op een dood spoor

In Anderlecht werd op 23 augustus de 85-jarige Grazia Orlando vermoord in het rusthuis Clos Bizet. De vrouw was met geweld om het leven gebracht en volgens verschillende media was ze de keel doorgesneden. Het parket van Brussel bevestigt vandaag dat er nog steeds geen duidelijke aanwijzingen zijn in het onderzoek. Wel is het gerechtelijk onderzoek nog volop aan de gang.

15 september