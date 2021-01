Parket vraagt opheffing parlementaire onschendbaarheid Dries Van Langenhove

Aanleiding was de ‘Pano’-raportage over jongerenbeweging Schild & Vrienden die in september 2018 werd uitgezonden. In de reportage, die van boegbeeld Van Langenhove een bekend figuur maakte, werd getoond hoe in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten werden gedeeld. Na de spraakmakende uitzending stelde het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek in.



In juni 2019 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld wegens mogelijke inbreuken op de antiracismewet, de negationismewet en de wapenwet. Begin december vorig jaar liet het parket weten dat het onderzoek was afgerond, en dat de eindvordering werd opgesteld. “Deze eindvordering werd inmiddels gefinaliseerd”, aldus het parket in een mededeling. Het parket wil Van Langenhove voor de correctionele rechtbank brengen voor diverse inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving.