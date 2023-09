Parket vraagt levenslang voor Abdeslam, Abrini en Krayem: “Hij verdient de zwaarste straf”

Abdeslam werd eind juli schuldig bevonden als mededader van moord en terroristische moord, net als voor zijn deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Volgens procureur Paule Somers is Abdeslam na de aanslagen van Parijs in België gebleven met hetzelfde doel: het doden van ongelovigen, maar ook het wraken van zijn broer.

Volgens de federale procureurs kan Abdeslam een extra straf opgelegd krijgen, zelfs al werd hij al veroordeeld tot levenslang voor de aanslagen van Parijs en tot 20 jaar voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst. Het gaat hier over een ‘ideële’ samenloop van misdrijven, legt ze uit. Zo had Abdeslam dezelfde intentie toen hij in de safehouses verbleef met de leden van de cel en tijdens de schietpartij in Vorst: deelnemen aan de activiteiten van de cel om het land te destabiliseren door de ordediensten en de ongelovigen aan te vallen.

“Geen enkele verzachtende omstandigheid”

“We moeten ons dus de vraag stellen of de twintig jaar die hij kreeg voor de schietpartij in Vorst voldoende is voor het doden van 35 mensen en het verwonden van honderden anderen”, aldus Somers. “Die is uiteraard niet voldoende. Jullie kunnen geen enkele verzachtende omstandigheid weerhouden voor iemand die zo geradicaliseerd is dat hij, nadat hij de dood zaait in Parijs, in België opnieuw onschuldige slachtoffers doodt.”

Volgens procureur Somers wil de verdediging van Salah Abdeslam pleiten dat het gaat om een ‘materiële’ samenloop van misdrijven. In dat geval zou de rechter wel rekening moeten houden met een eerder opgelegde straf. Maar de advocaten vergeten volgens het OM dat het over een ‘ideële’ samenloop gaat, waarbij die regel niet van toepassing is. Hetzelfde geldt voor de aanslagen in Parijs, aldus Somers. Ook tijdens zijn deelname aan die aanslagen had hij dezelfde intentie. Bovendien moet de Belgische rechter bij een ideële samenloop van misdrijven over de landsgrenzen heen, geen rekening houden met die veroordeling.

Hij babbelt, hij lacht zelfs. Hij heeft enkel medelijden voor zichzelf, niet voor het lot van anderen. Hij verdient de zwaarste straf.

Somers benadrukte dat Abdeslam al had gezien welk bloedblad zijn broer en zijn vrienden hadden uitgevoerd in Parijs, maar is gebleven voor een nieuwe golf van terreur. “Hij heeft de groep versterkt en heeft Najim Laachraoui, Mohamed Belkaid, Osama Krayem, Sofien Ayari en Ahmad Alkhald naar België gebracht zodat zij hun oorlog kunnen voeren. Hij heeft nooit afstand genomen van de groep en een niet-aflatende inzet getoond voor het moordlustige plan”, aldus Somers. “Zijn ideeën zijn dezelfde gebleven. Hij heeft tijdens het proces geen woord gezegd aan de slachtoffers en heeft zelfs durven zeggen dat het zijn slachtoffers niet zijn, zelfs al gaf hij zijn deelname aan de terreurgroep toe.”

Gedrag tijdens proces

Somers zei ook gechoqueerd te zijn over Abdeslams gedrag tijdens het proces. “Hij babbelt, hij lacht zelfs. Hij heeft enkel medelijden voor zichzelf, niet voor het lot van anderen. Hij verdient de zwaarste straf.” Het OM vraagt dus levenslang met vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Het vraagt ook om zijn burgerrechten, met stemrecht, te ontnemen. Als Fransman kan Abdeslam enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen in ons land.

Indien Abdeslam veroordeeld wordt tot levenslang, wordt zijn celstraf voor de schietpartij in de Driesstraat opgeslorpt.

Ook levenslang gevraagd voor Abrini

Ook voor Mohamed Abrini vraagt het openbaar ministerie een levenslange celstraf. Het pleit ook voor een bijkomende vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en wil hem zijn Belgische nationaliteit afnemen. Ook zijn burgerrechten moeten hem worden ontnomen.

Volgens procureur Bernard Michel vormde Abrini “een van de voornaamste pijlers van de terreurcel” en heeft hij op geen enkel moment zijn IS-ideologie afgezworen. Het openbaar ministerie tilde ook zwaar aan het feit dat Abrini constant “zijn aandeel probeert te minimaliseren”. Daarnaast heeft Abrini volgens het parket vooral zijn medewerking aan het onderzoek verleend “om zich interessant te maken in plaats van om te helpen”. Ten slotte is hij ook verschillende keren teruggekomen op zijn verklaringen.

Zijn leven vormt het bewijs dat je hem niet kunt vertrouwen.

Volgens Michel moet de samenleving beschermd worden tegen Abrini, omdat hij al veertien veroordelingen op zijn conto heeft staan en door de psychiatrische experten werd omschreven als een “bijzonder sociaal gevaar”, met antisociale en psychopathische trekken. “Zijn leven vormt het bewijs dat je hem niet kunt vertrouwen”, stelde Michel.

Omdat het openbaar ministerie geen enkele verzachtende omstandigheid ziet, is enkel de zwaarste straf gepast en proportioneel, klonk het.

Abrini werd door het speciale assisenhof in Parijs reeds veroordeeld tot levenslang, waarvan hij zeker 22 jaar moet uitzitten. Net als eerder voor Abdeslam, wees de procureur erop dat het hier om een ‘ideële’ samenloop van misdrijven gaat. Het hof en de jury mogen, maar moeten geen rekening houden met die eerdere veroordeling. Maar “we gaan hem toch geen strafvermindering geven omdat de feiten minder erg zijn dan die in Parijs? Dat zou een premie voor zijn trouw zijn. En zou het disproportioneel zijn? Leg dat eens uit aan de 35 doden en honderden gewonden die zelf tot levenslang werden veroordeeld!”, besloot Michel.

Ook voor “laffe” Osama Krayem

Dezelfde eis van levenslang is er voor Osama Krayem. Procureur Somers zei dat ze “gezocht heeft naar verzachtende omstandigheden voor Krayem, maar dat ze die niet gevonden heeft”. Dat hij op zijn stappen terugkeerde, en zich uiteindelijk niet opblies in de Brusselse metro, was niet meer dan “lafheid”. “Hij kocht de bestanddelen voor de explosieven, hielp met het maken van de bommen en activeerde de bom van Khalid El Bakraoui”, zei Somers.

De federale procureur zei ook dat Krayem nog “een lange weg heeft te gaan om zich te ontdoen van zijn totalitaire keurslijf, anders te zijn”. Ze omschreef hem ook als een “gevaar” waartegen de maatschappij moet beschermd worden.