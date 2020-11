Parket vordert een jaar cel met uitstel voor politieagent die Mawda doodschoot

De ouders van Mawda (2) getuigden in de rechtbank van Bergen over het verlies van hun dochter. De mama van het meisje richtte zich tot de politieman die het schot vuurde: “U zegt dat u gevoelens heeft, als vader. Heeft u ooit gedacht aan mijn gevoelens, als moeder?” Het parket heeft een jaar cel met uitstel gevorderd voor de agent die op Mawda schoot. De vermoedelijke bestuurder van het busje en de smokkelaar riskeren zwaardere straffen.

Mawda’s moeder Amer Phrast (26) heeft het uitgerekend. “Het is precies vandaag twee jaar, zes maanden, acht dagen en acht uur geleden dat het is gebeurd”, snikt ze. “Ik ga niet te veel herhalen hoe onmenselijk we die nacht behandeld zijn. Maar dat was het wel. Toen ik in de ambulance wilde springen, om mee te gaan met Mawda, trok een politievrouw aan mijn haren. Zelfs als je een terrorist bent, gaan ze niet zo met je om.”

“Ik wil me richten tot meneer J.”, zegt Amer. Ze toont een roze papfles. Er zit een beetje melk in. Ze moet ervan huilen. “Mawda had honger, die nacht. Ze wilde melk drinken. Ik heb de melk voor haar gemaakt. Dit flesje heb ik al twee jaar, zes maanden, acht dagen en acht uur bij me.”

Dekentje

Ook het dekentje van Mawda heeft ze altijd bij zich. “Mawda ging nergens naartoe, zonder dat lapje”, zegt ze. “Hier (toont plukjes haar). Dit zijn de haartjes van Mawda. De laatste plukken die achterbleven in het busje. Ze zaten vol met bloed.”

“Ik hoorde de politieman hier zeggen dat hij ook gevoelens heeft. Hij is papa. Wist hij niet dat ik die - als moeder - ook heb? Hoe voelt hij zich als hij zijn kinderen een dag niet ziet?”

Quote “De situatie was vreselijk. Ik kan dat met geen enkel woord omschrij­ven.” Vader Ali Shamdin (27)

De mama wil weten waarom V.J. die nacht op het busje schoot. “Zelfs als hij niet wist dat er kinderen aan boord zaten, begrijp ik het niet. Hij zag de bestuurder van het busje toch? Mocht hij daar dan wel op schieten? Waarom heeft u dat toch gedaan?”

Trauma

Mawda’s vader Ali Shamdin (27) nam eerder die ochtend onverwacht het woord. Hij vertelt dat het gezin sinds de dood van Mawda getraumatiseerd is. “Mijn vrouw is niet meer zichzelf. En ik ook niet. Mijn zoontje is bang als hij politie op straat ziet. Dan moet ik hem beschermen. Hij rent weg en huilt.”

“De situatie was vreselijk. Ik kan dat met geen enkel woord omschrijven”, zegt hij. “Toen we uit het busje stapten, heb ik Mawda uit de armen van haar mama gepakt. We stapten als laatste uit. Mawda verloor veel bloed. Er was een fontein van bloed. Ik riep om een ambulance, dat is hetzelfde woord in onze taal. Ze namen Mawda uit mijn armen en hebben mij met twee aangevallen. Twee vreselijke dagen en nachten hebben we onze dochter niet meer gezien. We wisten niet wat er met haar was gebeurd. Toen we haar weer mochten zien, was er al een autopsie gepleegd. We hebben haar nooit meer in normale omstandigheden teruggezien ...”

Twee Irakezen staan terecht voor kwaadwillige belemmering van het verkeer.

Fouten in het onderzoek

Het parket eist een jaar cel met uitstel voor de agent die de kogel afvuurde die in mei 2018 tot de dood leidde van het 2-jarige Koerdische meisje Mawda. De agent werd vervolgd voor onopzettelijke doodslag. Volgens advocaat-generaal Ingrid Godart wist de agent wel degelijk dat aan boord van de bestelwagen migranten, onder wie kinderen, zaten.

De agent had maandag aan de rechtbank gezegd dat hij die informatie niet gekregen had. Hij dacht samen met zijn collega’s bezig te zijn aan een achtervolging op dieven die een vracht op een Naamse parking gestolen hadden. De informatieuitwisseling tussen de ploegen uit Namen en Bergen, allebei betrokken bij de achtervolging, verliep via een tussenpersoon. Er bestond dus een risico op informatieverlies of desinformatie, zoals ook het Comité P ook al aangehaald heeft. “Ja, er was een gebrekkige doorstroming van de informatie, maar de Henegouwse agenten waren wel degelijk op de hoogte.”

Quote “Hij probeert de schuld door te schuiven aan iedereen, behalve aan zichzelf. Dat gebrek aan waardig­heid betreur ik.” Advocaat-generaal

Geen voorbedachtheid

Het parket wees er verder ook op dat de collega van de bewuste agent, die achter het stuur van het politievoertuig zat, hem niet gevraagd heeft zijn wapen te gebruiken. “Hij kreeg enkel de vraag om zijn wapen te tonen om de bestuurder van de bestelwagen aan te zetten om te vertragen.” ‘s Nachts een schot afvuren op een bewegend voertuig wordt immers sterk afgeraden. “Geen enkele andere agent zou in exact dezelfde omstandigheden dezelfde houding aangenomen hebben”, pleitte Godart. “En trouwens, geen enkele andere agent heeft die nacht zijn wapen gebruikt.” Een ander element in de vordering was dat de agent niet onmiddellijk over zijn schot gesproken heeft. “Het was zijn collega die het ter sprake bracht, hoewel het om een essentieel element ging voor het vervolg van het onderzoek. Niets rechtvaardigde die vertraging.” Het meisje zat volgens de advocaat-generaal voorin. Op basis van de objectieve elementen in het dossier besloot ze dat “een schot door de spanning of uit compatibel lijkt te zijn met de geanalyseerde elementen”.

Er is dus geen sprake van voorbedachtheid. “Ik kan niet aantonen dat hij de intentie had om te doden of dat hij dit risico bewust heeft aanvaard”, aldus het parket. Er werd dus een jaar cel met uitstel geëist. “Hij probeert de schuld door te schuiven aan iedereen, behalve aan zichzelf”, besloot Godart. “Dat gebrek aan waardigheid betreur ik.”



Fataal gedrag

De twee jonge Irakezen die terechtstaan in het proces over de dood van het 2-jarige Koerdische meisje Mawda riskeren zware straffen. Procureur des konings Christian Henry eiste voor de vermoedelijke bestuurder van de bestelwagen tien jaar cel, omdat hij al eerder veroordeeld werd voor dergelijke feiten. De vermoedelijke smokkelaar riskeert zeven jaar. Beiden worden ze vervolgd voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, met de dood als verzwarende omstandigheid, en weerspannigheid met wapens.

De twee Irakezen zaten op het moment van de feiten samen met 25 anderen in de bestelwagen die de vluchtelingen vanuit Luik naar de Franse Opaalkust moest brengen, vanwaar ze het Kanaal wilden oversteken. De twee ontkennen mensensmokkelaars te zijn. Het parket vindt dat er genoeg bewijs is om hen te veroordelen voor betrokkenheid: “De ene bestuurde de bestelwagen, de andere was de smokkelaar die hem het bevel gaf niet te stoppen tijdens de achtervolging die meer dan een halfuur duurde”, aldus Henry. “Hun gedrag was fataal voor de arme Mawda.”