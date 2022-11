Parket voert toch onderzoek op Middenschool in Ninove, waar leerlingen met een autismespectrumstoornis zouden zijn vernederd door leerkrachten

Het parket voert dan toch een onderzoek naar vernederingen in een Ninoofse school van scholengroep GO!, waar leerlingen met autisme stelselmatig vernederd en uitgelachen zijn. Vandaag, in de late middag, was dat onderzoek nog niet lopende.

Achter de schijn van welzijn en welbevinden van een middelbare school in Ninove, schuilt een sfeer van terreur, pesterijen en uitlachen. De onderzoekscel van ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘VTM Nieuws’ sprak met een aantal leerkrachten die er werken of die zijn opgestapt. Op de Middenschool in Ninove zijn er speciale klasjes voor leerlingen van 12 en 13 jaar met een autismespectrumstoornis, maar de jongeren worden er allesbehalve goed behandeld, vertellen de leerkrachten.

Het parket van Oost-Vlaanderen zegt deze avond dat “al het mogelijke gedaan zal worden om uit te klaren wat er op de school is gebeurd, en wie daarbij betrokken was. Er zullen op korte termijn verhoren afgenomen worden”, zegt het parket. “Momenteel zit het onderzoek nog in een opstartfase”, klinkt het nog. “Er moet nog veel informatie ingewonnen worden en verdere details kunnen nog niet gegeven worden.”

KIJK. Leerkracht getuigt over pestgedrag van collega’s: “Er stond op het bord geschreven dat een leerling lomp was. Het kan toch niet dat je dat zegt tegen kwetsbare leerlingen.”

Uit alle getuigenissen blijkt dat het gaat over een groepje rotte appels — acht leerkrachten — dat de leerlingen viseert, bespot en fysiek bedreigt. Al in april vorig jaar stapte een leerkracht naar de directie. Er werd een coachingtraject gestart, en één leraar kreeg een waarschuwing, maar daar bleef het bij. Het schoolbestuur beloofde intussen een nieuw intern onderzoek.

De leerlingen van het GO! Atheneum Ninove zijn in shock over de wantoestanden die aan het licht kwamen in de Middenschool. “Schokkend”, klinkt het in koor bij de leerlingen, die hun afschuw niet onder stoelen of banken steken. “We vroegen ’s ochtends wat er aan de hand is, maar onze leerkrachten antwoordden dat ze het zelf niet wisten”, vertellen een 17-jarige leerlinge en een 18-jarige leerling uit het zesde middelbaar, die liever anoniem willen blijven. “Toen we na de speeltijd in de voormiddag terug naar ons lokaal wilden gaan, konden we niet binnen, omdat er een vergadering bezig was. Waarschijnlijk werden de leerkrachten toen geïnformeerd. We zijn echt in shock door het nieuws. Je verwacht niet dat leerkrachten van wie je misschien vroeger nog les hebt gekregen dat zouden doen.”

Ben Weyts en GO! reageren

De onderzoekscel van ‘VTM Nieuws’ en ‘Het Laatste Nieuws’ confronteerde de algemeen directeur van Scholengroep Dender met de nieuwe getuigenissen. Zij laat weten dat ze onmiddellijk een bijkomend intern onderzoek laat opstarten. “Deze nieuwe meldingen vragen om een nieuw onderzoek. Het is mijn plicht om hier gevolg aan te geven.” Schockaert geeft ook toe dat de maatregelen van vorig jaar niet het gewenste effect hebben gehad. “Ik betreur dat er geen mentaliteitswijziging is gebeurd bij die leerkrachten. Hier is duidelijk meer nodig. Het is absoluut belangrijk om hier nu snel, maar wel grondig gevolg aan te geven.”

“In beginsel sta ik altijd aan de kant van onze leerkrachten, die zich met hart en ziel inzetten voor onze leerlingen”, zegt Weyts in een reactie. “Reden te meer om ook kordaat op te treden tegen diegenen die dat imago bezoedelen. Het bestuur van de GO! scholengroep heeft al stappen gezet, met onder andere een preventieve schorsing tot gevolg, maar gelet op de ernst heb ik de onderwijsinspectie ook gevraagd om op te treden.”

KIJK OOK. Hoe kan het dat leerkrachten Middenschool nog les gaven?

Het GO! betreurt dat leerlingen met autisme in een school in Ninove stelselmatig vernederd en uitgelachen werden. “Het zijn uitschieters die we heel sterk betreuren”, zegt woordvoerder Nathalie Jennes vrijdag over de leerkrachten die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Na een klacht eind juni startte de scholengroep een onderzoek, waarvan het rapport nu klaar is. Ook de onderzoekscel van het GO! was hierbij betrokken en was op de hoogte. Bovendien was er in april 2021 al klacht ingediend bij de lokale directie, die toen stappen ondernam. Toch kwamen in de loop van de voorbije dagen nieuwe elementen aan het licht en blijkt dat de ondernomen acties niet voldoende te zijn. “Dit is een jammere zaak, maar we gaan samen met de scholengroep op zoek naar een oplossing”, verzekert Jennes.

“De raad van bestuur van de scholengroep zal nu beslissen of bijkomend onderzoek nodig is en welke maatregelen ze eventueel zullen treffen”, zegt Jennes. Deze tuchtmaatregelen kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder schorsing of zelfs ontslag. Het blijft voorlopig afwachten wat de scholengroep beslist.

Geen strafonderzoek

Er loopt momenteel geen strafonderzoek tegen de middelbare school. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. “We hebben noch een aangifte noch een pv hieromtrent ontvangen. We gaan ons informeren, mocht dit noodzakelijk zijn, dan zullen we ambtshalve een onderzoek openen met betrekking tot eventueel begane misdrijven”, aldus nog een woordvoerster van het parket van Oost-Vlaanderen.

KIJK OOK. Directie: “Hadden we meer moeten doen? Dat blijkt nu”