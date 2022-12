Parket voert nieuwe huiszoekingen uit in corruptiezaak Europees Parlement

Het federaal parket heeft in het Europees Parlement nieuwe huiszoekingen verricht in het onderzoek naar het corruptieschandaal waarbij wordt vermoed dat de Golfstaat Qatar, aanzienlijke geldsommen heeft overgemaakt om de besluitvorming in het halfrond te beïnvloeden. Bij de huiszoeking zijn maandag de informaticamiddelen van 10 parlementaire medewerkers in beslag genomen, aldus het parket.

KIJK. In Brussel zijn vrijdag ook al huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar omkoping in het Europees Parlement

Het voorbije weekend raakte bekend dat de Griekse sociaaldemocratische vicevoorzitter Eva Kaili van het Europees Parlement en drie andere personen zijn opgepakt en opgesloten in het kader van een onderzoek naar vermoedens dat een Golfstaat, Qatar, aanzienlijke geldsommen heeft overgemaakt om de besluitvorming in het halfrond te beïnvloeden. Vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili (S&D) zou zelfs op heterdaad betrapt zijn met een tas vol geld.

Eva Kaili kan inmiddels niet meer bij haar bankrekeningen en andere bezittingen, laat de Griekse antiwitwasautoriteit volgens persbureau AFP weten. Alle tegoeden zijn bevroren. Dat geldt ook voor die van haar ouders en andere naasten. De voormalige televisiepresentatrice werd vrijdag al uit haar partij, de Griekse PASOK, gezet. De sociaaldemocraten in het EU-parlement hebben haar geschorst.

Maandagmiddag vonden nieuwe huiszoekingen plaats, zegt het parket in een mededeling. “ Sinds vrijdag zijn met de steun van de veiligheidsdiensten van het Europees Parlement de informaticamiddelen van 10 parlementaire medewerkers ‘bevroren’ om te voorkomen dat er gegevens zouden verdwijnen”, klinkt het. “Het doel van de huiszoeking in het Europees Parlement was de inbeslagname van deze gegevens.”

600.000 euro in woning

“Sinds het begin van de operatie werden er in totaal 20 huiszoekingen verricht, waarvan 19 in privéwoningen en deze in de kantoren van het Europees Parlement”, klinkt het voorts. “Enkele honderdduizenden euro’s werden op drie verschillende plaatsen in beslag genomen: 600.000 euro in de woning van één van de verdachten, verscheidene honderdduizenden euros in een koffer in een Brusselse hotelkamer en ongeveer 150.000 euro in een appartement dat aan een lid van het Europees Parlement toebehoort.”

KIJK. Wat weten we over mogelijke omkoping van Europees Parlement?

Justitie blijkt al meer dan vier maanden onderzoek te doen naar omkooppraktijken en witwassen in het parlement, “in uitstekende samenwerking en met de steun van de veiligheidsdiensten van het genoemde parlement”, klinkt het nog in de verklaring.

WK Voetbal in Qatar

Daarin wordt gesproken over een land in de Perzische Golf dat probeert om de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Volgens ‘Knack’ en ‘Le Soir’ gaat het om Qatar, het gastland van het WK voetbal dit jaar.

Zondag zijn ook huiszoekingen gedaan in Italië. Het parket spreekt van een “criminele organisatie” in de zaak. Er zijn in totaal voorlopig zes mensen opgepakt en inmiddels twee weer vrijgelaten. Vier van de verdachten moeten woensdag voor de raadkamer verschijnen, onder wie een vicevoorzitter van het parlement.

Zondagavond vond ook een huiszoeking plaats in het kantoor van een assistente van het Belgische Europarlementslid Marie Arena (PS). Intussen heeft Arena aangekondigd dat ze naar aanleiding van de corruptiezaak tijdelijk de vergaderingen van de subcommissie Mensenrechten van het parlement niet meer zal leiden. Arena zet een stap opzij, zegt ze op Twitter.

In de woning van Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella (PS) in Anthisnes, in de provincie Luik, viel het parket zaterdagavond al binnen. De onderzoekers van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van de federale politie namen er een computer en gsm in beslag. De socialistische 59-jarige Luikenaar werd zaterdag niet opgepakt.