Parket viseert baggergroep DEME om miljoenencorruptie in Rusland

Livios Meer privacy in je tuin? Dat kan met deze 10 snelle oplossin­gen

29 maart Door corona hechten we nog meer belang aan een tuin die ons een vakantiegevoel geeft. Onze eigen groene oase waar we in alle rust kunnen vertoeven. Maar dan liefst wel zonder dat de buren overal van meegenieten. Met deze tien oplossingen van bouwsite Livios zorg je in een handomdraai voor meer privacy in je tuin.