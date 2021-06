Parket vervolgt voor het eerst fraude met Vlaamse coronapremies: boekhouder claimde ruim 300.000 euro via spookbedrijven

Onze opinie. Hoe kan het dat jongeren het oké vinden om een meisje te verkrach­ten en daar dan mee uit te pakken op sociale media?

5:00 Het zal je kind maar zijn. Een meisje, veertien jaar jong, is verkracht door een groep jongens. Een meisje, veertien jaar jong, moest daarna leven met de beelden van die misdaad op het internet. Dat wilde ze niet. Een meisje, een kind nog, is geraakt in de essentie van haar zijn. Het is een stomp in de maag. Maar ze is niet alleen.