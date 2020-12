Parket van Bergen verdenkt Franco Dragone van valsheid in geschrifte

Het parket van Bergen had al de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd van de bank ING België voor fiscale fraude en witwassen van 19,7 miljoen euro in het kader van de zaak-Dragone. En afgelopen maart had het parket ook al een onderzoek gevorderd naar de documenten die Dragone in 2016 had voorgelegd aan de bijzondere belastinginspectie.

De documenten zouden vier "resoluties" van 2015 zijn, ondertekend door Austin Sealy en Clair Burke, twee directeurs van Canterlo Limited, een offshore-bedrijf op de Britse Maagdeneilanden dat Dragone in 1998 had opgericht. Ze bevatten 52 afzonderlijke dividendbetalingen van Canterlo aan zijn aandeelhouder Franco Dragone tussen augustus 2006 en oktober 2015, goed voor 35,3 miljoen dollar die in negen jaar tijd is teruggevloeid naar België.

Maagdeneilanden

Volgens het openbaar ministerie heeft Dragone deze documenten bij de fiscus aangegeven als "dividenden" van het geld dat van de Maagdeneilanden naar België is teruggevloeid, aldus Le Vif. Voor het parket gaat het dus om "vervalsing in openbare, commerciële of privédocumenten.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat de "Canterlo-resoluties werden opgesteld vanuit La Louvière en vervolgens naar Austin Sealy zijn gestuurd", klinkt het in een pv van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van 11 maart.

Het openbaar ministerie meent dat de tientallen miljoenen royalty's die Canterlo heeft ontvangen in België hadden moeten worden belast en niet op de Maagdeneilanden, aangezien Canterlo werd bestuurd vanuit La Louvière.

Volgens le Vif deed de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van Bergen op 10 december een uitspraak over het "reglement voor de procesvoering". ING bevestigt dat de bank is opgeroepen om deel te nemen aan de hoorzitting van de raadkamer en zegt "het volste vertrouwen te hebben in justitie". Volgens Michèle Hirsch, de advocaat van Dragone, zal de hoorzitting niet plaatsvinden.