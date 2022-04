Parket tekent beroep aan tegen vrijlating topmannen PostNL: CEO en operations manager nog zeker twee weken in de cel

Het parket tekent hoger beroep aan tegen de vrijlating van de topmannen van PostNL. De Mechelse raadkamer besloot vrijdag om Rudy Van Rillaer, de Belgische CEO van PostNL, vrij te laten onder voorwaarden. En de raadkamer besloot ook om zijn operations manager John de Bruin en de depotmanager van Willebroek vrij te laten zonder voorwaarden. Van Rillaer werd vorige maandag samen met zijn operations manager John de Bruin en zeven andere werknemers gearresteerd bij een inval in depots in Wommelgem, Willebroek en Turnhout. De onderzoeksrechter besliste om hen samen met de depotmanager van Willebroek aan te houden.

Het parket tekent nu beroep aan tegen de vrijlating van twee van hen: Van Rillaer en De Bruin. Dat wil zeggen dat de depotmanager van Willebroek vandaag de Mechelse gevangenis wél mag verlaten. De twee anderen zullen al zeker twee weken langer in de cel moeten blijven, de zaak moet nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) komen, zij moet oordelen of het beroep gegrond is.