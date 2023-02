Parket start opsporingsonderzoek naar mogelijk grensoverschrijdende gedrag Plopsaland, medewerkers steunen CEO in open brief

“Steve is veeleisend maar dat boezemt me geen angst in”: Plopsa IT-directeur Philippe reageert verbaasd na de aantijgin­gen tegen zijn werkgever

Philippe Despierre (45) is IT-directeur bij de Plopsa-group en volgde Philip Cools op na diens ontslag eind vorig jaar. “Wat Cools allemaal verkondigt over Plopsa en Steve Van den Kerkhof is niet meer dan natrappen. Het klopt dat de groep veeleisend is maar dat is binnen elk bedrijf op dat niveau. Ik kan me totaal niet vinden in de werksfeer die momenteel wordt geschetst door vooral ex-werknemers.” Zo gaat het er volgens Philippe echt aan toe op de werkvloer.