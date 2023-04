Parket roept gedupeerden op klacht in te dienen na faillissement bouwpromotor

Intussen hebben al vijf mensen een klacht ingediend bij de politie tegen de bouwpromotor uit Roeselare. Het parket roept andere gedupeerde gezinnen op om hetzelfde te doen. "We kijken na of er sprake is van strafrechtelijke inbreuken. Daarom vragen we iedereen die slachtoffer is geworden, klacht in te dienen. Enkel zo kunnen wij de zaak degelijk onderzoeken. Alle klachten worden verzameld in het moederdossier", zegt Tom Janssens van het parket. "Iedereen die denkt slachtoffer geworden te zijn, kan bij gelijk welke politiezone klacht indienen.”