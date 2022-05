Parket Halle-Vilvoorde trekt op 12 dagen tijd 252 rijbewijzen in voor gsm-gebruik

Groeiprog­no­ses Europese economie sterk naar beneden door oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne weegt op de Europese economie. In haar nieuwe economische vooruitzichten gaat de Commissie nu uit van een groei van de economie in de eurozone van 2,7 procent in 2022, terwijl ze in februari nog een groei van 4,0 procent voorspelde.

11:26