Paralympisch kampioene Michèle George moet Vlaamse gebouwen en horeca toegankelijk maken voor iedereen: “Soms is vijf centimeter al te veel om ergens te raken”

Kristof Calvo (Groen) hard voor MR-voorzitter Bouchez: “Zonder hem zou Vivaldi vaak beter functione­ren”

MR-voorzitter Bouchez zou graag opnieuw een coalitie vormen met liberalen, CD&V en N-VA in plaats van verder te gaan met de huidige Vivaldi-regering. Groen-Kamerlid Kristof Calvo kan de uitspraak allesbehalve appreciëren en is scherp. “Eigenlijk hadden we beter Vivaldi gemaakt zonder hem. Dan zou Vivaldi vaak beter functioneren.”