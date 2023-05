Paraglider gered uit 25 meter hoge boom in Rochefort

Minder verkeersdo­den in eerste 3 maanden van 2023: “Toch sterft gemiddeld nog elke dag iemand op onze wegen. Dat blijft onaanvaard­baar veel”

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal verkeersdoden ter plaatse op de Belgische wegen met 18 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Er vielen 89 verkeersdoden tegen 108 vorig jaar in dezelfde periode. Eén op de drie doden is een fietser of voetganger. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute op basis van cijfers van de federale politie.