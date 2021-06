Papa van slachtoffer groepsverkrachting neemt Jef Vermassen als advocaat: “Paar dagen voor afspraak in ziekenhuis stapte ze uit het leven. Hadden ze haar kunnen opnemen, dan was dit niet gebeurd”

Grote verslagen­heid na groepsver­krach­ting: “Ik hoop dat die jongens levenslang krijgen, maar met de ‘flutstraf­fen’ in ons land weet je nooit”

10:14 “Ik heb het gevoel dat ik een deel van mijn jeugd kwijt ben nu ze er niet meer is.” Het verdriet bij de medeleerlingen en vriendinnen van het 14-jarig meisje dat uit het leven stapte na een groepsverkrachting is immens groot. Aan de schoolpoort van het GO! Atheneum in Zottegem - waar het meisje school liep - wordt er over weinig anders gesproken.