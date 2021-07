Papa neemt vandaag afscheid van meisje dat doodgebeten werd door hond: “Mijn ex zei sorry. Maar dat brengt Talya niet terug”

REPORTAGE. In de vallei van de Vesder wachten mensen urenlang op hulp, desnoods op het dak van hun huis: “Dit is een oorlogszo­ne”

16 juli Vijftien huizen ingestort, bewoners die urenlang in de gietende regen op hun dak zitten, hulpdiensten die simpelweg niet ter plaatse geraken: de overstroming houdt het stadje Pepinster een hele dag gegijzeld. Vier inwoners meten de materiële én emotionele schade op, met de reële angst dat er straks wéér water uit de lucht valt. Zo erg is het gesteld in de vallei van de Vesder.