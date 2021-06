“Papa kende zijn doder helemaal niet”: oudste moordenaar van het land verbleef nog maar pas in rusthuis

Prijsstij­ging op huizen­markt versnelt nog

23 juni De stijging van de huizenprijzen in ons land lijkt nog te versnellen. Zo lagen de vastgoedprijzen in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 6,7 procent hoger dan een jaar geleden, blijkt uit data van Statbel, het Belgische instituut voor de statistiek. In het laatste kwartaal van 2020 was er sprake van een prijsstijging van 5,7 procent op een jaar tijd.