Paolo F. (30) kwam terug van dancing voor hij op carnavalisten inreed: in 2017 werd zijn rijbewijs al eens 24 dagen ingetrokken

Het is nog gissen naar het motief van de twee jongemannen die zondagochtend in alle vroegte op een groep carnavalisten zijn ingereden in Strépy-Bracquegnies (La Louvière). De verdachten kwamen terug van een dancing. Er wordt nu onderzocht of ze onder invloed waren. De Waalse krant ‘La Nouvelle Gazette’ schrijft alvast dat bronnen melden dat bestuurder Paolo F. (30) de avond doorbracht in een nachtclub waar hij alcohol en verdovende middelen zou hebben gebruikt.

Jacques Gobert, burgemeester van La Louvière, sprak van een ware “catastrofe”. “Er was net een groep van 150 tot 200 mensen vertrokken aan de sporthal. Toen ze uit de Rue Saint-Julien kwamen en de Rue des Canadiens opliepen is er een wagen van achteren gekomen en met grote snelheid ingereden op de groep. Daarbij zijn heel wat mensen als het ware verpletterd. De wagen is doorgereden.”

Het onderzoek naar de omstandigheden van het drama is nog steeds aan de gang. Er wordt onder meer onderzocht welk traject de twee, geboren in 1988 en 1990 en afkomstig uit La Louvière, hebben afgelegd. Over het motief van de daders tast men nog in het duister.

Fluovestjes en automatisch remsysteem

Volgens Christian Henry, de procureur van Bergen, kwamen de twee verdachten van een dancing. “Ze hebben eerst nog een vriend thuis afgezet, op een kilometer van waar de feiten zich hebben afgespeeld”, aldus Henry. “De groep was goed aangeduid met zowel aan begin als einde een persoon in fluovest. Het gaat ook om een moderne wagen, dus normaal zou het automatisch remsysteem in werking getreden moeten hebben. De onderzoeksrechter en ondervragers begrijpen niet waarom de bestuurder dat niet gezien heeft en waarom hij aan zo’n snelheid op de groep is ingereden.”

“De twee hebben geen gerechtelijk verleden en zijn niet bekend bij het gerecht”, verklaarde Verheyen op de persconferentie na het drama. Een bloedtest wordt geanalyseerd. Maandag wordt het resultaat verwacht. Dat moet duidelijk maken of ze onder invloed waren. De feiten worden voorlopig beschouwd als doodslag. Onderzoek moet uitmaken of die feiten moeten worden geherkwalificeerd als onopzettelijke doodslag.

Nog volgens de procureur zijn intussen huiszoekingen uitgevoerd bij de bestuurder en de passagier. Op dit moment is er geen sprake van terroristische motieven”, voegde Verheyen er nog aan toe. “Niets wijst in de richting van een vorm van radicalisering of extremisme”, bevestigde hij. Maandag in de loop van de dag zullen beide mannen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, aldus nog de persmagistraat van het parket van Bergen.

“Passie voor snelheid”

De man die achter het stuur van de BMW zat heet volgens ‘La Nouvelle Gazette’ Paolo F. (30) en woont in Maurage, een deelgemeente van La Louvière. Hij was in het gezelschap van zijn neef Nino N. De krant schrijft dat bestuurder Paolo F. (30) op sociale media graag uitpakt met zijn passie voor snelheid. Zijn rijbewijs zou in 2017 voor 24 dagen ingetrokken geweest zijn, aldus de Waalse krant. Hoewel er nog niets bekend is over het toxicologisch onderzoek, beschikt de Waalse krant ook over bronnen die melden dat Paolo F. de avond doorbracht in een nachtclub waar hij alcohol en verdovende middelen zou hebben gebruikt.

Korpschef Eddy Maillet van de politiezone La Louvière meldt zondagavond dat de bestuurder en passagier van de zwarte BMW intussen verhoord zijn. Volgens de korpschef zijn alle voorschriften gevolgd. Voor verhoor is een zekere termijn ingelast, zodat effecten van alcohol of drugs die eventueel zouden zijn gebruikt, uitgewerkt zouden zijn. “Het verhoor is afgenomen, of is bezig”, aldus de korpschef.

Dronebeelden

Nog volgens de korpschef is het voorlopig onmogelijk vast te stellen of het voertuig al dan niet heeft geremd. Tientallen getuigen moeten worden verhoord, en gegevens afkomstig van de wagen en dronebeelden geanalyseerd. Er zal ook een autopsie volgen op de lichamen van de slachtoffers.

Het onderzoek loopt. Maandag zou het parket een persconferentie organiseren.