Pandemiewet krijgt een voldoende van de Raad van State: “Al blijft dit een vrijbriefje voor de regering”

Keerbergen Lichaam van 76-jarige man gevonden in water in natuurge­bied Broekelei

19:36 In natuurgebied de Broekelei in Keerbergen is donderdagnamiddag het lichaam van de 76-jarige Frans D. in het water gevonden. Volgens buurvrouw Angelique leed hij al enkele jaren aan de ziekte van Parkinson en was hij er uitzonderlijk alleen op uitgetrokken. “Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Frans vond het zo erg dat hij door de coronamaatregelen zijn kleinkinderen al zolang niet meer had gezien”, vertelt zij.