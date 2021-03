"Pandemiewet is stap in de goeie richting, maar er zijn nog grote correcties nodig"

Het voorontwerp van de pandemiewet van de federale regering is een stap in de goeie richting, maar er zijn nog belangrijke correcties nodig. Dat was vanmiddag de teneur tijdens een serie hoorzittingen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De verschillende sprekers hamerden onder meer op de rol van het parlement en de bescherming van de grondrechten. "De inzet is groot, we staan op een kruispunt van onze rechtsstaat", zei Kati Verstrepen als voorzitster van de Liga voor Mensenrechten.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vond een vierde serie hoorzittingen plaats over het voorontwerp van de pandemiewet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Die pandemiewet moet een aanvullende rechtsgrond vormen om verregaande maatregelen te kunnen nemen in gezondheidscrisissen. Op de huidige aanpak kwam al heel wat kritiek van de oppositie en verschillende grondwetspecialisten.

Volgens de meeste sprekers betekent de pandemiewet wel degelijk een stap vooruit, al zijn er wel nog heel wat werkpunten. "Er is een duidelijke definitie van een epidemische noodsituatie, de maatregelen blijven daartoe beperkt en de risicoanalyses worden gevormd op basis van wetenschappelijke inzichten. Toch zijn er correcties nodig”, stipt Verstrepen aan.

Peter Callens, de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, maakte een soortgelijke analyse. "Het is een stap vooruit ten opzichte van het huidige wetgevende kader, maar er zitten nog heel wat hiaten in."

Avondklok

Voor Verstrepen gaat het dan onder meer over de rol van het parlement. "Het komt aan het parlement toe om te beslissen of we in een noodsituatie zitten of niet. Dat debat moet uitvoerig gevoerd worden. Daarna kan het parlement beslissen dat de regering bepaalde bevoegdheden krijgt om die crisis te bestrijden. Het parlement moet duidelijk maken waar de grenzen liggen", zei ze.

Daarnaast is ook de bescherming van de grondrechten voor Verstrepen essentieel. "Er kunnen nooit maatregelen genomen worden die de grondrechten schorsen, zoals een avondklok", was ze duidelijk. "Beperkende maatregelen zijn mogelijk, maar dan alleen als ze echt nodig en proportioneel zijn.”

Bovendien moet de regering daarvoor altijd het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, het mensenrechteninstituut en de Raad van State vragen. "Hoogdringendheid mag daar geen excuus zijn", zei Verstrepen. "Indien nodig moet men meer middelen voorzien voor die diensten, zodat ze het advies sneller kunnen afleveren."

“Definitie nog te breed”

Ook voor Callens moeten de grondrechten veel beter beschermd worden dan nu het geval is. "Beperkingen op de grondrechten kunnen alleen maar tijdelijk zijn en alleen maar bij wet worden ingevoerd. Ik betreur de precedentwaarde van de huidige manier van werken. Die is volgens mij in strijd met de constitutionele beginselen waarop dit land is gebaseerd.”

Volgens Callens had de pandemiewet er al een jaar geleden moeten komen. Hij raadt het parlement nu wel aan om de nodige tijd te nemen om alles goed te bekijken. Onder meer de definitie van een epidemische noodsituatie is nog een doorn in het oog. “Die is in mijn ogen te breed. Ook de mogelijke maatregelen zijn niet gespecificeerd. Dat laat toe om opnieuw van alles op te leggen aan de bevolking."

Tot slot moeten ook de sancties op de overtreding van de maatregelen veranderen, vindt Callens. "Het kan niet de bedoeling zijn om voor relatief kleine ingrepen systematisch naar de strafrechter te stappen. Erger nog is het als mensen een strafregister krijgen, dat heeft gevolgen op zoveel vlakken." Callens pleitte voor meer ruimte voor minnelijke schikkingen of verzachtende omstandigheden.