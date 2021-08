Pandemiewet in Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Het wetsontwerp van minister Verlinden kende in de eerste helft van dit jaar een lang parcours in de Kamer, maar raakte op 15 juli dan toch goedgekeurd - meerderheid tegen oppositie. Ruim een maand later is de tekst - vorige week door koning Filip ondertekend op zijn vakantieadres op het Franse Île d'Yeu - in het Staatsblad verschenen.



Het is nog niet zeker of de wet nog tijdens de huidige coronapandemie zal worden ingeschakeld. "Dat hangt af van de verdere epidemiologische situatie", reageert minister Verlinden. "Concreet zal moeten worden geanalyseerd of de criteria voor een epidemische noodsituatie zoals bepaald in de pandemiewet, vervuld zijn. Met dank aan de hoopgevende resultaten van de vaccinatiecampagne kunnen we immers evolueren van crisisbeheer naar risicobeheer."