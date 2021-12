Pandemie heeft verontrustende impact op mentale gezondheid van jongeren: “Nood aan ondersteuning hoog”

In het tweede en derde kwartaal van 2020 daalde wegens de lockdown en de bijhorende coronamaatregelen het aantal kinderen en jongeren dat op consultatie ging bij de psychiater in vergelijking met de jaren voordien. De teleconsultaties waren niet voldoende om het tekort op te vullen. Dat stelt CM op basis van onder meer het aantal opnames in psychiatrische ziekenhuizen en het aantal voorgeschreven geneesmiddelen voor psychische problemen bij haar leden onder de 18 jaar. “De nood aan mentale ondersteuning tijdens een gezondheidscrisis is hoog, des te meer bij kinderen en jongeren”, stelt Van Gorp.

Jongeren zoeken antwoord op vragen over mentale gezondheid in app Waddist

Recordaantal ziekenhuisbedden in psychiatrie

Alleen al in het tweede kwartaal van 2020 hadden naar schatting 2.800 CM-leden jonger dan 18 jaar geen contact met hun psychiater. Ook het aantal opnames in psychiatrische ziekenhuizen daalde in het tweede en vierde kwartaal van 2020. Vanaf het begin van 2021 worden dan weer veel meer jongeren met mentale gezondheidsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. CM wijst erop dat er nu een recordaantal ziekenhuisbedden bezet is door CM-leden in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen.