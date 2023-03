'Pamperactie' in Vlaams Parlement voor betere kinderopvang

KIJK. Bestuurder (56) passeert Lijnbus in bocht en knalt op tegenlig­ger

In Huldenberg is een 56-jarige bestuurder gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat hij tegen een lijnbus en een personenwagen botste. De man haalde in een bocht een lijnbus in en zag zijn tegenligger niet aankomen. Die kon het ongeval dankzij een dashcam op beeld vastleggen.