“Pakkans moet omhoog: jaarlijks een op de drie bestuurders controleren”

“Voor mensen in armoede zijn de feestdagen elk jaar moeilijk, nu komt corona daar nog bovenop”

De federale regering heeft een brief naar Sinterklaas gestuurd. De Goedheiligman mag als vanouds cadeautjes brengen en moet niet in quarantaine. Maar voor veel mensen in armoede zijn de komende feestdagen heel erg moeilijk. "We krijgen signalen dat er meer armoede is door de coronacrisis", zegt Wim Van Lancker, armoede-expert van de KU Leuven.