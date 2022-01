Pak minder collectieve ontslagen in 2021 dan tijdens eerste coronajaar

Het afgelopen jaar hebben 79 bedrijven in België een procedure tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij kwamen in totaal 5.762 banen in gevaar, zo blijkt uit de jaarcijfers van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het aantal aangekondigde collectieve ontslagen lag daarmee een pak lager dan tijdens het eerste coronajaar, toen er in totaal 9.414 banen bedreigd waren. Het aantal ligt in de buurt van de jaren 2018 (6.027 ) en 2019 (5.087).