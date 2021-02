Pairi Daiza gaat weer open met hele reeks nieuwe dieren én hotelkamers met uitzicht op pinguïns

Aziatisch olifantje geboren in Pairi Daiza

18 december Heuglijk nieuws uit Pairi Daiza waar een Aziatisch olifantje is geboren. Een week na haar tiende verjaardag is de Aziatische olifant Soraya bevallen van haar eerste jong: een mannetje, dat in goede gezondheid verkeert. Dit is goed nieuws voor de Aziatische olifant, een diersoort die helaas met uitsterven bedreigd is.