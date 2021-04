Padeloorlog eindigt mogelijk bij Raad van State: “Sabine Appelmans moest winnen, dat stond al lang vast”

Padel - een mix tussen tennis en squash - blijft een hype en daar wou de gemeente Asse ook hun graantje van meepikken. Begin dit jaar besloot het gemeentebestuur een lap grond op een braakliggend terrein - de Asphaltcosite - in erfpacht te geven om zo privé-investeerders aan te trekken. Zo konder er padelterreinen aangelegd en uitgebaat worden. De gemeente moest dan zelf geen investering doen, maar kon wel via de erfpacht voorwaarden opleggen. 19 kandidaat-dossiers werden bij het gemeentebestuur binnengebracht, waar elk dossier werd beoordeeld op vlak van visie, maatschappelijke impact en financieel kader. Elk dossier kreeg een score op 100 punten. De winnaar? De vennootschap van Sabine Appelmans. Het werd een fotofinish, een nipte overwinning met 0,28 punten die een ware padeloorlog ontketende in Asse.