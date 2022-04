Paasuittocht gestart: al 130 kilometer file op Vlaamse snelwegen

Het is vrijdagmiddag al erg druk op de Vlaamse snelwegen, met 130 kilometer file. Dat is erg veel, ook voor een vrijdag, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Oorzaak zijn de paasuittocht en het mooie weer, maar ook enkele ongevallen eerder op de dag. De wegenkaart van het Vlaams Verkeerscentrum kleurt onder meer rood op de Antwerpse en Brusselse ring en op de E40 ter hoogte van Aalst.

De drukte is niet verrassend, maar is wel vroeg gestart, zegt Bruyninckx. De spelbrekers zijn volgens hem enkele incidenten die eerder op de dag plaatsvonden, op onder meer de E40 in Wetteren richting Gent, de E34 in Zelzate-oost richting Antwerpen en de E17 in Waasmunster richting Gent. Die files raken nu maar moeilijk opgelost. Hij raadt bestuurders aan op de verkeersinformatie goed op te volgen.

Ook mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor drukte op de weg dit weekend, wegens terugkerend verkeer van de kust of de Ardennen. De problemen zullen zich vooral voordoen rond Antwerpen. De werken op de E313/E34 in Wommelgem zijn nog niet afgerond en vanaf vrijdagavond tot maandagochtend is de Kennedytunnel richting Nederland afgesloten. De Liefkenshoektunnel zal tolvrij zijn, maar toch worden er nog lange files verwacht.

Ook op Europese wegen zal het druk zijn, aangezien de paasvakantie in heel Europa ondertussen bezig is of dit weekend zal beginnen. Donderdag was het al druk in Duitsland. Op vrijdag wordt vooral in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland grote drukte verwacht. Heel wat wintersporters stellen hun terugkomst uit tot paasmaandag, waardoor het ook op die dag erg druk kan zijn in Oostenrijk en Zwitserland. Wie filevrij wil rijden keert best op Pasen terug naar huis, raadt VAB aan.

Je kan via de website van het Vlaams Verkeerscentrum de actuele situatie volgen.

