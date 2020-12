Paardentransport luchthaven Bierset loopt mis: twee dieren geëuthanaseerd

In de nacht van 21 op 22 december landde een vliegtuig met aan boord een groot aantal ijslanders, een paardenras dat enkel in IJsland wordt gefokt en gegeerd is op het Europese vasteland. De paarden zitten tijdens de vlucht in een box met drie of vier soortgenoten. Hoeveel paarden aan boord waren, is niet bekend. Moderne transportvliegtuigen kunnen tot 85 dieren in een keer vervoeren.