OVERZICHT. Zowel aantal hospitalisaties als besmettingen daalt lichtjes

Tielt Zorgwerk­ster Eveline (36) is allergisch voor álle vaccins: “Straks raak ik vrijheid volledig kwijt met die coronapas”

13 september Als de coronapas uitgerold wordt in ons land, dan dreigen sommigen uit de boot te vallen. Eveline Van de Ginste (36) maakt zich zorgen, want ze is niet gevaccineerd. Niet omdat ze niet wil, maar omdat het eenvoudigweg niet mag van de dokter. Een test bij een immunoloog wees uit dat ze erg allergisch is voor alle coronavaccins. “Als de pas er komt en ik wil op vrijdag iets gaan drinken na het werk, dan moet ik me elke woensdag laten testen. Dat is toch geen leven?”