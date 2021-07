OVERZICHT. Zoals voorspeld neemt na wekenlange daling aantal nieuwe besmettingen weer toe

OVERZICHT. Minder dan 300 patiënten in ziekenhui­zen, maar nieuwe coronabe­smet­tin­gen stijgen weer licht

2 juli Er liggen nu minder dan 300 Covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Tussen 25 juni en 1 juli werden elke dag nog gemiddeld 15 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 48 procent in vergelijking met een week eerder, blijkt uit de jongste cijfers op het dashboard van Sciensano. De daling van het aantal nieuwe besmettingen lijkt wel stilaan gestopt, op dagbasis zijn er opnieuw stijgingen te zien.