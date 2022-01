OVERZICHT. Zo zal de coronabaromter werken en dit zijn de nieuwe maatregelen vanaf 28 januari

Topviro­loog Steven Van Gucht: “Nu is het nog te vroeg, maar over een paar weken kunnen we coronamaat­re­ge­len wél geleide­lijk loslaten”

Geen idee of de spreuk ‘geduld is een schone deugd’ op de schoorsteenmantel in de woonkamer van Steven Van Gucht hangt, maar de topviroloog pleit er net voor het Overlegcomité voor om de coronamaatregelen niet te vroeg los te laten. “De besmettingscijfers gaan nog steeds omhoog, maar over een paar weken kunnen we wél veilig versoepelen.”

5:00