OVERZICHT. Zo slecht doen wij het niet: hoe staan onze buurlanden en andere Europese landen er voor?

Luikse broers sterven zes dagen na elkaar aan corona

29 december Twee broers uit de Luikse deelgemeente Wandre zijn beiden gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. De 55-jarige Fabien D’Heur overleed op 14 december in het Citadelle-ziekenhuis in Luik, zijn vijf jaar oudere broer Joseph bezweek zes dagen later in een kliniek in Herstal, zo meldt La Meuse.