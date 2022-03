OVERZICHT. Zo fel verschillen de brandstofprijzen in Europa

De brandstofprijzen swingen de pan uit. In verschillende landen is zowel de prijs van diesel (B7) als benzine (E10) hoger dan 2 euro per liter. Uit cijfers blijkt dat de brandstofprijzen in Europa sterk verschillen. In welke landen betaal je het meeste? Hoe groot is het verschil met het goedkoopste land? En waar staat België in het rijtje? Wij maakten een overzicht.

Diesel (B7) is het duurste in Zweden (gemiddeld 2,169 euro), gevolgd door Noorwegen (2,031 euro) en door IJsland (1,907 euro). In Rusland is diesel het goedkoopst (0,456 euro). Het verschil tussen Zweden en Rusland is maar liefst 1.713 euro.

De gemiddelde prijs van benzine (E10) is het hoogste in Noorwegen (2,031 euro), gevolgd door Nederland (2,102 euro). IJsland staat op de derde plaats (2,013 euro). Opnieuw is de gemiddelde prijs van benzine het laagst in Rusland (0,436 euro). Het verschil tussen Noorwegen en Rusland is hier 1.595 euro.

Wat LPG betreft, betaal je het meeste in Zweden (1,251 euro), Griekenland (1,092 euro) en Zwitserland (1,091 euro). Rusland staat ook daar onderaan het lijstje (0,245 euro). Het verschil voor LPG tussen Zweden en Rusland is 1,006 euro.

Waar staat België in het rijtje?

Van de in totaal 41 landen staat België op de zesde plaats (1,885 euro) waar je gemiddeld het meeste betaalt voor diesel. Het verschil met het duurste land Zweden is 0,284 euro, met Rusland is dat 1,429 euro.

Wat de benzineprijzen betreft, staat ons land op de dertiende plaats waar je gemiddeld het meeste betaalt. Gemiddeld betaal je 1,831 euro in ons land. Dat is een verschil van 0,200 euro met het duurste land Noorwegen en 1,395 euro met Rusland.

Als het over LPG gaat, staan we op de twaalfde plaats van duurste landen (0,859 euro). Hier bedraagt het verschil met Zweden 0,392 euro, met Rusland 0,614 euro.

In onderstaande tabel kunt u de gemiddelde brandstofprijzen (per liter) in Europa vergelijken:

