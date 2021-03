OVERZICHT. Ziekenhuisopnames nemen toe met 20 procent. Aantal besmettingen blijft stijgen, maar minder snel

In de Belgische ziekenhuizen zijn momenteel 1.936 coronapatiënten opgenomen, een stijging van 20 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Dat blijkt uit de laatste gegevens op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal besmettingen blijft stijgen, maar de snelheid van de stijging neemt af.

Tussen 20 en 26 februari werden dagelijks gemiddeld 2.394 nieuwe besmettingen vastgesteld, 12 procent meer dan in de week voordien. Gisteren bedroeg de stijging nog 19 procent, de dag ervoor 23 procent en de dag daarvoor 26 procent. De snelheid van de stijgende trend neemt dus af. In totaal zijn in ons land nu al 772.294 besmettingen bevestigd sinds het begin van de crisis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste week en rechts dezelfde dag uit de week daarvoor. Te zien is dat het aantal besmettingen de voorbije week op bijna alle dagen waarop de cijfers volledig zijn, hoger lag dan op diezelfde dag een week eerder. Op vrijdag lag het cijfer echter opnieuw lager. Een positief signaal, de komende dagen zal blijken of die trend zich verder zet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

In diezelfde periode tussen 20 tot 26 februari werden alles samen 40.414 testen afgenomen, 7 procent meer in vergelijking met de periode voordien. Het reproductiegetal bedraagt 1,13 wat betekent dat de epidemie nog steeds in kracht toeneemt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsratio bedraagt 6,74 procent. Gisteren was dat nog 6,78 procent. Het was van begin januari geleden dat het cijfer zo hoog was, maar op de curve is nu te zien dat het cijfer opnieuw lijkt te stabiliseren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen volgens Sciensano nu 1.936 coronapatiënten. Dat zijn er meer dan de voorbije dagen. Van hen hebben er 410 intensieve verzorging nodig. Dat is het hoogste aantal sinds begin januari, zo blijkt uit de statistieken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tussen 23 februari en 1 maart werden elke dag gemiddeld 149 mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, wat een stijging met 20 procent betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens door corona wel nog de goede richting uit. Tussen 20 en 26 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 23 mensen het leven, dat is een daling met 35,9 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.106 COVID-19-overlijdens. Meer dan de helft van hen waren ouder dan 85 jaar. In die leeftijdsgroep daalt het aantal nieuwe sterfgevallen nu wel sneller. Het is de groep met veruit de hoogste vaccinatiegraad op dit moment.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

Intussen hebben 495.090 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 4,31 procent van de totale bevolking, terwijl 307.749 landgenoten ook al een tweede prik kregen en dus volledig zijn gevaccineerd, goed voor 2,68 procent van de bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 317.379 inwoners (4,79 procent) minstens deels gevaccineerd, 197.167 daarvan zijn volledig ingeënt (2,97 procent).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gemiddeld komen er elke dag 13.982 nieuwe inentingen bij. Die tijdelijke dip in het gemiddelde (zwarte lijn op de grafiek) was veroorzaakt doordat de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra zo goed als afgerond was, terwijl veel vaccinatiecentra nog maar pas en voorzichtig waren opgestart. Vandaag daalt het wekelijkse daggemiddelde opnieuw.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: