OVERZICHT. Ziekenhuisopnames blijven stabiel, aantal besmettingen neemt verder toe

Moeten we ons zorgen maken over het vaccin van AstraZene­ca? Experten leggen uit

5:34 Zes Europese landen - Denemarken, Noorwegen, IJsland, Letland, Oostenrijk én Italië - zullen hun inwoners voorlopig niet meer inenten met het vaccin van AstraZeneca. Ze willen eerst onderzoeken of de gevaccineerden meer kans hebben om bloedklonters te ontwikkelen. Moeten we inderdaad ongerust zijn over een vaccin dat in ons land nog steeds toegediend wordt? Experten leggen uit. “De vaccinatie helpt trombose-gevallen te voorkomen”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.