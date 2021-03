OVERZICHT. Ziekenhuisopnames alweer in stijgende lijn, gemiddelde aantal nieuwe besmettingen stijgt met 11 procent

Van 7 tot 13 maart werden elke dag gemiddeld 156 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat een stijging met 6 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt verder toe, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 4 en 10 maart werden er dagelijks gemiddeld 2.613 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 11 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 805.321 besmettingen geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers vergelijken van deze week met de week daarvoor zien we overwegend een stijging. Op de laatste dag waarvoor er bevestigde cijfers zijn, woensdag 10 maart, waren er 3.399 besmettingen. Het hoogste dagcijfer was op 14 december (3.843).

Het reproductiegetal stijgt volgens het dashboard van Sciensano lichtjes naar 1,05, wat betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht wint.

Testen

Er werden dagelijks gemiddeld 45.366 coronatesten afgenomen, wat neerkomt op een toename met 8 procent.

De positiviteitsratio of het aantal positieve testen op het totale aantal afgenomen testen bedraagt 6,3 procent. Dat is een zeer lichte daling is van 0,1 procent.

Ziekenhuisopnames

Van 7 tot 13 maart werden elke dag gemiddeld 156 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat een stijging met 6 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 1.905 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 474 intensieve zorg nodig hebben.

Overlijdens

Het aantal overlijdens daalt nog steeds. Van 4 tot 10 maart lieten dagelijks gemiddeld 24,9 mensen het leven. Dat is een daling met 7,9 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.421 Covid-19-overlijdens.

Vaccinaties

Intussen hebben 755.160 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 6,6 procent van de totale bevolking. Zowat 378.932 landgenoten kregen ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 3,3 procent van de totale bevolking.

In Vlaanderen zijn 490.504 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 7,4 procent van de bevolking. 234.646 onder hen (3,54 procent) zijn al volledig ingeënt.

Gemiddeld komen er in België elke dag een 21.464 vaccinaties bij, voornamelijk eerste dosissen nu de vaccinatiecentra zijn opgestart. In de ziekenhuizen zou het personeel nu zo goed als volledig minstens een eerste keer gevaccineerd moeten zijn.

Het record van het aantal toegediende vaccins staat op 4 maart, met voorlopig ruim 45.000 inentingen.

