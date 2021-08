OVERZICHT. Ziekenhuisbezetting blijft stijgen, ook iets meer overlijdens geregistreerd

Brugge Gerechts­des­kun­di­gen moeten gegijzelde cipier uit Brugse gevangenis en haar gijzelne­mer onderzoe­ken

30 augustus Op het proces rond de gijzeling van een cipier in de Brugse gevangenis heeft de rechter zoals verwacht twee deskundigen aangesteld. Die moeten onderzoeken of het slachtoffer meer dan vier maanden arbeidsongeschikt is geweest, maar ook of haar gijzelnemer Faton S. (30) wel toerekeningsvatbaar is.